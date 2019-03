Dois soldados norte-americanos mortos no Afeganistão

Hoje às 09:29 Facebook

Dois soldados norte-americanos foram mortos no Afeganistão, esta sexta-feira, anunciou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Em comunicado, a missão Apoio Resoluto da NATO assegurou que os militares, que não foram identificados, foram mortos "durante uma operação", mas não especificou o local ou as circunstâncias.

Atualmente, estão cerca de 14 mil soldados norte-americanos estacionados no Afeganistão, a maior parte integrada na missão da NATO.

Durante a sua campanha, o Presidente norte-americano, Donald Trump prometeu terminar com o conflito no Afeganistão, que matou 2500 soldados norte-americanos, ou em qualquer caso retirar as suas tropas. Uma intenção reiterada em fevereiro durante o discurso anual sobre o estado da União perante o Congresso norte-americano.