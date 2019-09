Donald Sutherland: "A atitude da ONU sobre o clima é uma m****"

JN Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Donald Sutherland recebe esta quinta-feira o prémio Donostia, no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no País Basco. Num encontro com jornalistas, o reconhecido ator quebrou o protocolo e não poupou críticas à atitude da ONU sobre as alterações climáticas.

"A atitude da ONU sobre o clima é uma m****". A frase do ator canadiano, de 84 anos, suscitou comentários e risos entre os jornalistas presentes na conferência de imprensa. "Falo a sério", insistiu o vencedor desde ano do prémio Donostia, do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no País Basco, para homenagear a sua carreira.

Como habitual neste tipo de eventos, a organização do festival tinha deixado bem claro que não era permitido falar de nada que não estivesse relacionado com o prémio Donostia. Mas Donald Sutherland quebrou o protocolo e disse que queria falar de outros temas da atualidade. "Quero falar do Brexit. E, sobretudo, quero falar das alterações climáticas", declarou.

Sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (prevista para 31 de outubro) o ator não especificou as suas preocupações mas sobre as ameaças que o planeta enfrenta a nível ambiental não podia ter sido mais direto (e crítico): "Sabem que os chineses utilizam pessoas para polinizar as flores por que já não há abelhas? E já deram conta que quando conduzimos já quase não há insetos a chocar no para-brisas? E milhões de pássaros estão a morrer. Devíamos falar disto", declarou.

"Claro que me preocupo com outros problemas, como a situação dos refugiados. O que se está a passar na fronteira com os Estados Unidos é terrível... Mas as alterações climáticas..." acrescentou Donald Sutherland.

"Olhem", pediu o ator. "Tenho filhos, tenho netos. E o mundo que lhes vou deixar não é um mundo em que possam viver. Falo a sério".