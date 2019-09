Donald Trump demite conselheiro de Segurança Nacional

Hoje às 17:36 Facebook

John Bolton foi demitido esta segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos da América. As sugestões do conselheiro da Segurança Social não eram aceites por Donald Trump.

O presidente dos EUA informou esta terça-feira pelo Twitter que demitiu na noite passada o conselheiro da Segurança Nacional, John Bolton.

Bolton tinha assumido a pasta em abril do ano passado: substituiu Herbert McMaster e o seu sucessor deverá ser conhecido na próxima semana.

Trump escreveu que "discordava fortemente com as sugestões" de Bolton. Algumas delas prendiam-se com as questões políticas da Venezuela e da Coreia do Norte, em relação aos Estados Unidos.