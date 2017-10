Donos de casa de "Breaking Bad" fartos que lhes atirem pizas para o telhado

Hoje às 16:55, atualizado às 17:22 Facebook

A famosa casa onde vivia o químico Walter White, de "Breaking Bad", existe fora do pequeno ecrã e tem donos reais, que estão fartos que os fãs da série norte-americana se tentem apoderar da propriedade.

Não há um aficionado em "Breaking Bad" que passe por Albuquerque, no estado norte-americano do Novo México, e não queira visitar a casa do protagonista, que acabou por se tornar uma espécie de atração turística local, garantem moradores e vizinhos.

Os problemas começam quando os visitantes ultrapassam a barreira do aceitável, e os vídeos e fotos à fachada da casa dão lugar a atos de vandalismo e furtos (há, até, quem roube pedras do terreno só porque sim). Mas o que mais chateia os verdadeiros residentes da casa são as sucessivas recriações de uma cena da série. Quem acompanhou as temporadas, lembra-se, certamente, do momento icónico em que Walter White, a que o ator Bryan Cranston dá vida, atira uma piza para o telhado da garagem.

Cenade "Breaking Bad"

Parece que os fãs gostaram tanto da cena, que a tentam recriar com mais frequência do que o que era desejado. O arremesso de pizas contra o telhado levou até que, em 2015, o criador da série, Vince Gilligan, saísse em defesa dos moradores, que vivem na casa há mais de 40 anos.

É por isso que, quatro anos depois do fim da série, os proprietários decidiram colocar uma cerca de ferro em redor da casa.

"Sentimos que não podemos sair porque, quando saímos, acontece alguma coisa ridícula", contou à estação de televisão local KOB4, uma das moradoras, Joanne Quintana, filha da dona.

Joanne diz que perde a conta ao número de pessoas que, por semana, visita a casa. Alguns até lhe dizem - como se, de alguma forma, a casa lhes pertencesse - para se desviar do plano da fotografia.

A cerca de ferro está ainda em fase de construção e terá quase dois metros de altura. Quintana espera que, quando estiver terminada, o número de curiosos diminua consideravelmente.