Doou um rim ao ex-marido para as filhas não perderem o pai

Os casamentos não são todos iguais e os divórcios também não. Às vezes, o amor continua sob várias formas. Após doze meses à espera de um transplante renal, a ex-mulher chegou-se à frente.

Tinha passado um ano desde que Dan Pyatt esperava por um novo rim. Com o cenário a piorar cada vez mais, a ex-mulher, Kelly Hope, decidiu doar um dos dela. Apesar da relutância do homem em pedir um favor tão grande como a vida à ex-mulher, a inglesa encarou-o como um ato de amor, pelo antigo companheiro e pelas duas filhas que têm em comum.

"Podemos não estar casados agora, mas continuamos a ser uma grande família e tive que fazer esse sacrifício para mantê-la unida", disse Kelly à imprensa britânica no mês passado.

O caso aconteceu no Guy's Hospital, em Londres, onde os médicos disseram nunca ter presenciado um caso similar. Depois de terem sido submetidos a exames de compatibilidade que resultaram positivos, Kelly e Dan avançaram com a cirurgia, que foi um sucesso, encontrando-se ambos em condição estável.

A relação do ex-casal vem desde a infância. Kelly e Dan conheceram-se com 11 anos, começaram a sair aos 18 e casaram-se ao fim de 13. Antes do primeiro aniversário de casamento, o homem foi diagnosticado com uma doença renal para a qual lhe foi dito não haver cura. Quando teve a segunda filha, agora com 11 anos (a primeira tem 16), os médicos disseram-lhe que, dentro de 10 anos, precisaria de um transplante para sobreviver.

O estado de saúde de Dan foi piorando, os problemas no trabalho começaram a afetar a relação do casal e o ambiente em casa deixou de ser saudável para todos. Foi quando os britânicos se decidiram separar. O divórcio não significou o fim do respeito e do amor: Kelly continuou a acompanhar o pai das filhas no hospital e, a bem da felicidade e estabilidade do homem e das meninas, devolveu-lhe a vida.

"Foi realmente um ato desinteressado. Arriscar a própria vida para ajudar alguém é incrível. A Kelly será sempre a minha heroína", desabafou o homem.