Dor no maxilar era causada por cavidade com 526 dentes

Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino de sete anos deu entrada num hospital do sul da Índia com dores no maxilar. Os médicos acabaram por descobrir que o rapaz tinha 526 dentes a crescer na boca.

Quando chegou ao Hospital de Medicina Dentária de Saveetha, na cidade de Chennai, a criança queixava-se de dores e inchaço perto dos molares, do lado direto da boca. Os médicos fizeram uma radiografia e o que encontraram foi, sem mais nem menos, uma "cavidade embutida no maxilar inferior cheio de dentes anormais", confirmou à CNN a chefe da especialidade de Patologia Oral e Maxilofacial do hospital, Prathiba Ramani.

Depois de descobrirem o "saco", como lhe chamam, dois cirurgiões retiraram-no da boca do paciente e, quatro a cinco horas depois, confirmaram o que estava no interior. "Um total de 526 dentes com tamanhos variáveis entre 0,1 milímetros e 15 milímetros. Mesmo o mais pequeno tinha uma coroa, raiz e esmalte", disse a responsável.

"Sob anestesia geral, perfurámos o maxilar a partir do topo. Não quebrámos o osso lateral, o que significa que não foi necessária cirurgia de reconstrução. O saco foi removido. Pode-se pensar nisso como uma espécie de balão com pequenos pedaços dentro", detalhou P. Senthilnathan, chefe do Departamento de Cirurgia Oral e Maxilofacial do hospital.

O jovem, que agora tem 21 dentes saudáveis, teve alta três dias depois da cirurgia e deve recuperar totalmente. Segundo Ramani, o rapaz sofria de uma condição muito rara chamada odontoma composto, que poderá ter sido causada por fatores ambientais, como radiação, ou dever-se à genética. A doença, agora detetada, já existiria há algum tempo. Segundo disseram aos médicos os pais da criança, o menino já tinha o maxilar inchado quando tinha três anos.



De acordo com os especialistas, a consciencialização sobre a saúde oral está a melhorar, mas o acesso a tratamentos dentários nas zonas rurais do país permanece problemático.