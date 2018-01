Doze camelos desqualificados de concurso de beleza por usarem botox

Hoje às 15:36 Facebook

Doze camelos foram desqualificados do concurso de beleza anual da Arábia Saudita depois de terem sido submetidos a injeções de botox para que os respetivos focinhos ficassem com maiores dimensões.

O Festival de Camelos King Abdulaziz - que este ano tem lugar na periferia de Riade e não no deserto saudita como nas edições anteriores - oferece um prémio superior a 31 milhões de dólares (equivalente a cerca de 25 milhões de euros) ao dono do animal vencedor.

Os critérios de beleza do concurso, que dura um mês e conta com a participação de mais de 30 mil dromedários, passam muito pela delicadeza das orelhas e pela exuberância dos focinhos dos animais, daí que haja regras apertadas no que diz respeito ao recurso a drogas, nomeadamente à injeção de botox nos lábios que, apesar de proibida, é, até, bastante comum.

Segundo relatou ao diário dos Emirados Árabes Unidos "The National", Ali al-Mazrouei, filho de um criador de camelos do país, são vários os criadores que injetam botox "nos lábios, no focinho e até no maxilar" dos animais que participam no festival, na esperança de levarem o prémio chorudo para casa.

Na edição deste ano, doze camelos foram banidos depois terem sido submetidos a uma cirurgia plástica, numa clínica veterinária, relatou o britânico "The Guardian". Depois da decisão de banir os animais, Fawzan al-Madi, um dos responsáveis pelo festival, explicou à agência Reuters que "o camelo é um símbolo da Arábia Saudia" e que se antes os animais eram cuidados por "necessidade", são-no agora por "passatempo".