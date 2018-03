Doze mortos em acidente com autocarro no Equador

Hoje às 02:14 Facebook

Twitter

Doze pessoas morreram e 25 ficaram feridas no sábado num acidente de viação com um autocarro em Portoviejo, no Equador.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu durante a tarde, hora local, quando um autocarro regional se despistou e saiu da estrada Jipijapa, em Portoviejo, província de Manabí.

O acidente acontece uma semana depois de dois autocarros terem chocado na província de Guayas, causando 11 mortos e 54 feridos.

No Equador, 96 por cento dos acidentes de viação devem-se a erro humano, sobretudo inexperiência do condutor.