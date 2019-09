"Dragão congelado". Identificado um dos maiores animais voadores da História

Hoje às 13:40 Facebook

Um dos maiores animais voadores de sempre, com uma envergadura de 10 metros e 250 quilogramas, foi identificado no Canadá a partir de fósseis descobertos há 30 anos na província de Alberta.

A descoberta paleontológica foi divulgada na revista especializada norte-americana "Jornal de Paleontologia de Vertebrados".

A espécie de pterossauro, batizada Cryodrakon boreas ("Dragão congelado"), viveu há cerca de 77 milhões de anos e só rivaliza em tamanho com a de outro pterossauro conhecido, o Quetzalcoatl, com uma envergadura de 10,5 metros, descoberto no Estado norte-americano do Texas.

"O animal, quando era vivo, não era um dragão congelado. Terá voado por uma paisagem razoavelmente temperada, mas muito mais quente do que o centro de Alberta agora", explicou Mike Habib, paleontólogo da Universidade do Sul da Califórnia e co-autor do estudo, justificando o nome com o qual a espécie foi batizada.

Como outros répteis voadores do período Cretáceo, o Cryodrakon boreas era carnívoro, alimentando-se provavelmente de lagartos, pequenos mamíferos ou até crias de outros dinossauros.