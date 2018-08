Joaquim Gomes 23 Maio 2018 às 23:38 Facebook

As autoridades policiais espanholas revelaram, esta quarta-feira, um vídeo em que se mostra como era escondida dentro de automóveis heroína proveniente da Holanda e destinada a Portugal e a Espanha. O produto estupefaciente tinha como destino o Minho e a Galiza, tendo sido apreendidos sete quilos de heroína e igualmente 21 quilos de produto de corte.

Entre os três presos preventivos, encontra-se um português detido na zona do Grande Porto, dois turcos com nacionalidade holandesa, mas há mais portugueses suspeitos de integrarem aquela rede luso-galaica: um casal residente em Guimarães, um homem com residência no Gerês e um outro morador na Galiza, que daria apoio logístico à rede.

Na mesma semana em que foi realizada a operação "Espeto", a cargo da Polícia Judiciária de Braga e de três entidades policiais espanholas - a Guarda Civil, a Polícia Nacional e a Agência Tributária -, foram esta quarta-feira reveladas as fotos da heroína e o vídeo em que se mostra o método de dissimulação de sacos com este tipo de droga na carroçaria dos automóveis.

As segundas buscas em território português, na região do Minho, estão relacionadas com uma série de apreensões de heroína em Sanxenxo e Cambados, para além de Gondariño, Vilalonga.

Na base da pirâmide da rede luso-galaica, estão dois homens, ambos nascidos na Turquia e com nacionalidade holandesa, que estavam a ser investigados há mais de meio ano pela Polícia Judiciária de Braga e três entidades espanholas, a Unidade de Drogas Y Crime Organizado (UDYCO) da Polícia Nacional de Pontevedra, a Equipa de Delinquência Organizada de Drogas (EDOA), da Guarda Civil e a Agência Tributária.