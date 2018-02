Drogou irmão gémeo que o visitou e fugiu da prisão

Hoje às 11:32 Facebook

As autoridades peruanas recapturaram um prisioneiro, que tinha fugido há mais de um ano da prisão, depois de ter enganado os guardas prisionais, trocando de lugar com o irmão gémeo.

Alexander Delgado estava a cumprir uma pena de prisão, a norte de Lima, de 16 anos por abuso sexual de crianças e assalto.

Quando o irmão, Giancarlo, o visitou Alexander drogou-o, trocou de roupas e saiu da prisão. A fuga da prisão foi confirmada depois de as autoridades terem analisado as impressões digitais de Alexander.

Em fuga há 13 meses, Alexander Delgado foi detido na segunda-feira, no porto da cidade de Callao, depois do ministério do interior ter oferecido uma recompensa para informações que pudessem levar à sua detenção.

O homem deverá agora ser levado para uma prisão de máxima segurança. O seu irmão também foi detido e está a ser investigado por suspeitas de envolvimento na fuga.

Em declarações aos media locais, o fugitivo alegou que engendrou o plano porque estava desesperado para ver a mãe.