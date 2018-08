Drone dos bombeiros filma destroços da ponte que caiu em Génova

Hoje às 11:10, atualizado às 11:32 Facebook

Os bombeiros italianos utilizaram um drone para filmar os destroços do viaduto Morandi, que ruiu na terça-feira, em Génova.

As imagens, que podem ajudar os bombeiros na busca por sobreviventes, mostram a dimensão da tragédia. Um monte retorcido de ferro e betão, onde, esperam, possa haver ainda alguma vida.

Com as imagens recolhidas pelo drone, os bombeiros pretendem "fazer um mapeamento da zona do acidente". Após uma noite de trabalho intenso, os bombeiros encontraram apenas mais corpos. São já 38 os mortos, mas a esperança continua a comandar o trabalho dos socorristas.