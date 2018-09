Duas doentes psiquiátricas morrem afogadas em carrinha de transporte

Hoje às 17:48 Facebook

Duas mulheres norte-americanas, doentes psiquiátricas, morreram afogadas, na terça-feira, dentro de uma carrinha de transporte de reclusos, na sequência de uma inundação decorrente da passagem do furacão Florence, no Estado do Carolina do Sul.

De acordo com o "The New York Times", as pacientes estavam ser a transportadas entre duas unidades de saúde mental na zona nordeste do Estado do Carolina do Sul, acompanhadas de dois polícias do Condado de Horry. Um deles, que conduzia o veículo, perdeu o controlo da carrinha na estrada devido às cheias, deixando-a submersa na água.

Os dois policiais conseguiram sair do veículo e subir para o topo mas, de acordo com comunicado da Polícia, não conseguiram retirar as mulheres do banco de trás. "Tentaram salvar as pessoas que estavam a ser transportadas", lê-se na nota, que acrescenta que, "apesar da persistência e dos esforços repetidos, as enchentes aumentaram rapidamente e os agentes viram-se impedidos de abrir as portas para chegaram a cada uma das mulheres".

As autoridades do Carolina do Sul estão a investigar o episódio. "O incidente desta noite é uma tragédia", disse o xerife Phillip Thompson, do Condado de Horry, em comunicado. "Como vocês, temos questões que queremos ver respondidas. Estamos a completar inteiramente com a investigação das autoridades Estatais", concluiu.

O furacão Florence já provocou cerca de 30 mortes daquele Estado norte-americano.