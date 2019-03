Duas irmãs encontradas após 44 horas perdidas na floresta

JN Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas irmãs de cinco e oito anos sobreviveram dois dias numa floresta com barras de granola e recurso ao treino de sobrevivência que adquiriram numa organização juvenil, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Caroline e Leia Carrico desapareceram na tarde de sexta-feira, em Benbow, no norte da Califórnia, e sobreviveram durante dois dias numa área florestal, com frio e chuva. As duas crianças, de cinco e oito anos, foram encontradas desidratadas e geladas mas estáveis, no domingo, a cerca de um quilómetro de casa.

Sobreviveram a beber água das folhas das árvores e com barras de granola, recorrendo ao treino de sobrevivência que adquiriram na organização juvenil 4-H, administrada pelo Instituto Nacional da Alimentação e Agricultura do Departamento de Agricultura norte-americano.

"Isto é um milagre absoluto", afirmou o xerife do distrito de Humboldt, William Honsal, citado pelo The Guardian. "Este é território acidentado, e o ambiente é severo. É extraordinário como estiveram ali 44 horas", acrescentou.

Cerca de uma dezena de agências participaram nas buscas, incluindo a guarda nacional, que usou vários meios, entre eles helicópteros e cães pisteiros. Os bombeiros seguiram as pegadas das meninas e os papéis das barras de granola até as encontrarem.

As meninas foram dar um passeio perto de casa sem a autorização da mãe, no dia em que desapareceram, e acabaram por não conseguir voltar a casa, segundo avançou o jornal The Sun.