Duas menores violadas por rapazes de 14 e 18 anos nas festas de Madrid

As festas do bairro madrileno de Pilar, no fim de semana passado, ficaram marcadas por duas denúncias de violação de menores, ambas alegadamente cometidas por jovens rapazes.

A Polícia Municipal de Madrid deteve, na segunda-feira, um jovem de 18 anos pela violação de uma adolescente de 14 anos, na noite da sexta-feira, durante as festas do bairro.

O suspeito foi detido por uma patrulha da Polícia Municipal, que se apercebeu de uma briga entre três rapazes, dentro de um grupo de onze jovens, onde se incluía a rapariga de 14 anos, disse um porta-voz do corpo local à Europa Press. Os agentes abeiraram-se dos adolescentes para perceberem o que se passava: dois deles acusavam o terceiro de ter violado a menor lá presente.

A Polícia falou com a alegada vítima, que confirmou ter sido violada, na sexta-feira, num local escuro e isolado. Contou que pediu repetidamente ao suposto agressor para parar e se afastar, mas sem sucesso, tendo acabado por ser abusada pelo jovem que, depois, fugiu do local. O indivíduo acabou detido.

O caso foi um de dois ocorridos nessa noite. Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido também vítima de abusos por dois menores de 14 anos. A vítima, que recorreu aos serviços de emergência e recebeu assistência médica antes de apresentar queixa na esquadra da Polícia Municipal, diz ter sido tocada pelos dois alegados abusadores nas partes íntimas e qualificou, junto das autoridades, a situação como agressão sexual.

Os jovens também foram detidos.