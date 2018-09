Duas mulheres encontradas nuas e mortas em malas de viagem na Rússia

Hoje às 16:32 Facebook

Duas mulheres foram encontradas mortas dentro de malas de viagem, nos arredores de Moscovo, na Rússia. Dois casos descobertos com semanas de intervalo, que levam os media russos a falar num assassino em série.

As mulheres, ambas jovens, foram encontradas nuas, metidas à força em malas de viagem pretas. As semelhanças entre os dois casos, descobertos com três semanas de intervalo, nos arredores de Moscovo, levam as autoridades a suspeitar que o autor dos crimes será o mesmo.

"Algumas coincidências [entre os dois casos] são obviamente alarmantes", disse uma fonte da polícia russa, citada pela imprensa internacional. "De momento, todas as possibilidades estão a ser avaliadas", acrescentou.

O segundo corpo foi encontrado este fim de semana, perto de um grande centro comercial em Lyublino, nos arredores da capital russa. A mulher estava nua, mas não evidenciava "sinais de morte violenta ou de violação", de acordo com informações oficias.

Esta segunda vítima, aparentando ter entre 18 e 25 anos, tem uma tatuagem de uma coroa nas costas, a encimar três linhas de texto, que não foram reveladas, enquanto decorre a investigação.

Há três semanas, o corpo, também nu, de uma outra jovem foi encontrado dentro de uma mala preta num parque em Vorontsovsky, a sudoeste de Moscovo.

Também neste caso não há sinais de evidentes de lesões no corpo da jovem, disse Yuliya Ivanova, uma oficial do Comité de Investigação, uma espécie de Polícia Judiciária russa.