Duas pessoas mortas a tiro à porta de banco na Suíça

Duas pessoas foram baleadas mortalmente à porta de um banco da empresa UBS, esta sexta-feira à tarde, em Lagerstrasse, Zurique, Suíça.

O incidente ocorreu perto do centro comercial Eurogate Zürich.

As autoridades receberam o alerta para um "crime violento", cerca das 14.30 horas locais (menos uma hora em Portugal continental). Quando os serviços de emergência chegaram ao local, encontraram um homem morto no chão do passeio e outro gravemente ferido, que acabou por não resistir aos ferimentos.

O número de vítimas foi confirmado pelas autoridades locais, que montaram um perímetro à volta da zona. A polícia esclareceu, em comunicado, que a situação está sob controlo, não havendo perigo para o público. O incidente não estará relacionado com terrorismo.

Segundo a BBC, que cita testemunhas oculares, foram disparados "quatro ou cinco tiros". Uma das vítimas mortais, revelam as imagens entretanto divulgadas pelas televisões, teria uma arma na mão.

No local, está montado um forte aparato policial.