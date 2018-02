Duas pessoas baleadas por atirador em França

Hoje às 20:12 Facebook

Duas pessoas foram baleadas por um homem armado, esta segunda-feira, em Dunquerque, França. O suspeito fugiu depois de disparar vários tiros.

O incidente ocorreu cerca das 17.30 horas locais, perto da estação de comboios de Dunquerque, adianta a imprensa local.

As vítimas, de origem senegalesa, ficaram feridas depois de terem sido atingidas por uma arma de pequeno calibre, nas costas e nas mãos, quando estavam na via pública, perto do hotel Lion d'Or.

As autoridades estão a tentar identificar e localizar o suspeito, que fugiu num automóvel após as agressões.