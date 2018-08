Duas raparigas dão Viagra a amigo em brincadeira que quase o matou

Hoje às 10:27 Facebook

Um rapaz argentino de 13 anos quase morreu na sequência de uma partida de amigos. Duas amigas deram-lhe Viagra e o rapaz teve que ser hospitalizada de urgência.

O menor, que vive em Carlos Paz, engoliu duas pastilhas de Viagra, misturadas com álcool, e desmaiou.

O menino teve que ser levado de urgência para um hospital. As autoridades já estão a investigar o caso para compreender como é que as menores tiveram acesso aos medicamentos.

Tudo aponta para que tenha sido uma farmácia local a vender o medicamento às duas raparigas sem receita. Ao jornal "Clarín", o pai do rapaz confirmou que uma das raparigas lhe confirmou ter dado Viagra ao filho. "Foi uma situação muito dura. Há uma gravação do momento em que as raparigas compraram o medicamento. O meu filho foi afetado fisicamente e moralmente. Já nem quer voltar à escola," disse o homem.

Ainda em choque, o familiar revela que o hospital confirmou a "gravidade" do caso, alertando que "por pouco, o rapaz não morreu". "Ficou com fortes dores de estômago e a cara e os olhos começaram e inchar", disse o pai.