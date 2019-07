Duelo de titãs: as advogadas do divórcio do sheik do Dubai e da princesa desaparecida

AC Hoje às 18:06 Facebook

Haya Bint al-Hussein foi vista em público pela última vez a 20 de maio. O marido, sheik" Mohammed bin Rashid al Maktoum, do Dubai, já desistiu de a procurar e avançou com um pedido de divórcio. A peleja vai ser dura e com advogadas milionárias.

Haya conheceu Mohammed bin Rashid al Maktoum durante os Jogos Equestres Mundiais de 2002, em Espanha. Casaram-se dois anos depois. Ambos partilham a paixão equestre. A princesa chegou a competir pela Jordânia nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney. O sheik é dono do Godolphin, um estábulo de cavalos vencedores, que tem mais de cinco mil vitórias em corridas no currículo.

"É tão bom quando te entendes com alguém sem precisar de falar", disse a princesa numa entrevista à revista "Vanity Fair", nos tempos em que ambos espalhavam juras de amor eterno. Esses dias vão longe. Agora, são outros os sentimentos.

A 30 e 31 de junho, começa a primeira batalha judicial do casal. O processo foi instaurado por Mohammed, nos tribunais do Dubai, e transferido para a Unidade de Família do Alto Tribunal do Reino Unido.

Será a altura para ambos dizerem o que querem e a sintonia é quase perfeita, mas por sentimentos adversos. Querem distância um do outro e reclamam a guarda dos filhos, Jalila, de 11 anos, e Zayed, de 7 anos. É aí que a batalha promete ser dura.

Mohammed defende que Jalila e Zayed devem viver com o pai, no Dubai. A mãe, alegadamente refugiada em Londres, quer uma vida nova, com os filhos debaixo da asa.

Preparados para a batalha, ambos se armaram com duas das melhores advogadas do Reino Unido. Mohamed faz-se representar por Helen Ward, conhecida como a grande dama dos divórcios, por ter lidado com as separações de figuras como Madonna ou Bernie Ecclestone, o ex-patrão da Fórmula 1.

A cunhada de Haya contratou Fiona Sara Shackleton. Baronesa de Shackleton de Belgravia é conhecida como a "magnólia de aço", pela mescla de dureza e encanto que levou aos processos de divórcio em que litigou, representando membros de famílias reais ou artistas como Paul McCartney.

Não se sabe se os litigantes vão estar no tribunal. A princesa Haya, filha do falecido rei Hussein, da Jordânia, está desaparecida há mais de um mês. Consta-se que deixou o Dubai, com a ajuda de um diplomata alemão, e que se refugiou numa mansão de 95 milhões de euros no exclusivo bairro de Kensington, em Londres.

É a sexta mulher do "sheik" Mohammed bin Rashid al Maktoum, de 69 anos. Apesar de ter muitas, o monarca procurou Haya, de 45 anos, durante mais de um mês, até que desistiu do amor, que ambos alardearam durante anos em público e nas redes sociais.

Foi através do Instagram que Mohammed deixou uma mensagem à mulher, que há mais de um mês deixou o Dubai, juntamente com os dois filhos e 35 milhões de euros para começar uma vida nova.

"Oh amor, não há mais nada a dizer. O teu silêncio mortal esgotou-me. Já não há lugar para ti aqui comigo. Não me importa se vives ou morres", escreveu o sheik Mohammed bin Rashid al Maktoum" num poema que sentencia 15 anos de matrimónio e 17 de relacionamento.