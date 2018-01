Duplo atentado suicida na Nigéria mata 12 pessoas

Hoje às 18:29, atualizado às 18:36 Facebook

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 outras ficaram feridas num duplo atentado bombista suicida que ocorreu esta quarta-feira num mercado da cidade de Maiduguri, no norte da Nigéria, indicaram residentes e fontes da emergência médica.

Ibrahim Usman, um comerciante no mercado de Muna Garage, disse que o ataque ocorreu quando um bombista suicida se fez explodir no interior das instalações. Um segundo bombista suicida detonou os explosivos no exterior, que só provocaram a sua morte.

O chefe das operações de resgate Bello Dambatta, da agência estatal nigeriana de gestão de emergências, disse que os bombistas suicidas envolvidos eram um homem e uma mulher.

Muna Garage, onde fica um campo de deslocados, foi atacada várias vezes nos últimos anos por combatentes armados do Boko Haram.

O Boko Haram, que nasceu em Maiduguri, já matou mais de 20 mil pessoas no decorrer dos nove anos de insurreição armada.