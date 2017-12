Duzentos manifestantes detidos em Teerão

Ontem às 18:34 Facebook

Pelo menos 200 pessoas foram detidas na sequência de protestos no sábado contra o Governo iraniano em Teerão.

O vice-governador da capital, Ali Asghar Nasserbakht, citado este domingo pela agência ILNA, disse que a polícia deteve pessoas que planeavam realizar motins e distúrbios, bem como a destruição de instalações públicas.

O mesmo responsável, que tem a tutela da segurança em Teerão, avançou que foram detidos cerca de 40 líderes dos manifestantes.

A agência noticiosa semioficial iraniana ILNA é próxima do setor reformista no Irão.

No sábado, Teerão foi palco de uma pequena vaga de manifestações espontâneas contra o fraco desempenho da economia iraniana, com estudantes universitários e outros a entoarem cânticos contra o governo.

Os protestos seguiram-se a um comício de elementos conservadores, apoiantes da ala dura e do "status quo" clerical islâmico no país. Trata-se da maior vaga de protestos na República Islâmica do Irão desde os que se seguiram às eleições presidenciais de 2009.

Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Irão. Na quinta-feira os protestos começaram em Mashhad, a segunda maior cidade iraniana e local sagrado para os peregrinos xiitas.

O presidente norte-americano tem feito aumentar a tensão no Irão, devido aos vários "tweets " de apoio aos manifestantes. "O povo está finalmente a perceber a forma como o seu dinheiro e fortuna estão a ser roubados e esbanjados no terrorismo", escreveu Donald Trump, este domingo, no Twitter, acrescentando que parece que os iranianos "já não vão aguentar mais".

Os "tweets" de Trump já mereceram uma resposta do governo de Teerão: "O povo iraniano não dá crédito aos reparos enganadores e oportunistas dos responsáveis norte-americanos ou do sr. Trump", indicou um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os protestos no Irão fizeram as primeiras mortes na noite de sábado para este domingo, quando dois manifestantes perderam a vida no decorrer de confrontos num comício em Doroud.

A televisão estatal iraniana avançou, entretanto, que as autoridades bloquearam a aplicação Instagram e o programa de mensagens eletrónicas Telegram. A medida visa "manter a paz e a segurança dos cidadãos", noticiou a televisão, citando uma fonte anónima.

"Com a decisão do Supremo Conselho de Segurança Nacional, a atividade do Telegram e do Instagram estão temporariamente limitadas", disse a fonte.