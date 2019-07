É por este motivo que não deve enxaguar a loiça antes de a colocar na máquina

Jorgina Santos Hoje às 17:27 Facebook

Segundo uma investigação agora tornada enxaguar os pratos antes de os colocar na maquina de lavar louça é um erro. E economizar água não é o único motivo.

Depois de terminar o jantar a única tarefa que tem que fazer no dia é lavar a louça e o resto dos utensílios que se usou para cozinhar. Se não tem uma máquina de lavar louça, vai inevitavelmente ter que pegar no esfregão e sabão, e esfregá-los até que esteja tudo limpo.



No entanto, é provável usar uma máquina de lavar loiça para facilitar as tarefas em casa: de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística Espanhola (INE), mais da metade dos lares daquele país tem uma máquina de lavar louça. Nesse caso, economizará o esforço de lavar pratos. E, ainda assim, muitas pessoas têm o hábito de os limpar antes de os colocar na máquina para que fiquem perfeitamente limpos. Algo que, dizem organizações de consumidores e marcas de eletrodomésticos e detergentes, é um erro.

Tem que enxaguar os pratos antes de os colocar na máquina?, a resposta é clara: "Não", dizem tanto a Organização de Consumidores e Usuários (OCU) como as empresas do setor, como a Finish ou Balay. A explicação dada pela UCO está na operação dos detergentes, que para limpar "precisam de sujidade, e se as placas estiverem (quase) limpas, as enzimas do sabão vão render menos, sem contar que essa pré-lavagem é um desperdício de água desnecessário".



Em adição, a ação de sabão não é a mesma, lavar os pratos antes de os colocar na máquina de lavar é menos favorável ao ambiente "É menos eficiente em termos de economia de água", diz a Finish, que acrescentou que as altas temperaturas a que as maquinas operam "garantem que os pratos sejam perfeitamente limpos." Como diz Balay, é possível remover os restos de comida sólida com um guardanapo antes de os colocar na máquina.



Limpar a sujidade antes pode não apenas fazer com que o sabão não funcione bem e gastar mais água, como também fazer com que a máquina de lavar não use todo o seu potencial.



É também explicado por uma organização de consumidores nos Estados Unidos, a Consumer Reports, que "a maioria das máquinas que foram vendidas nos últimos cinco anos por um preço de 500 dólares (cerca de 443 Euros) ou mais têm c um sensor que determina a quantidade de água necessária para limpar a louça".No início do ciclo, a máquina faz uma visão geral da carga e determina a quantidade de água a utilizar. "Se lavar os pratos antes, a máquina não faz uma boa leitura e não lava tão bem os pratos."



Como recomendado pela Balay, a OCU e Consumer Reports deve-se fazer a remoção apenas dos pedaços maiores de comida deixados nos pratos. O resto deve ser deixado nas "mãos" da máquina de lavar louça.