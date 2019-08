"É só fazer cocó dia sim dia não" para melhorar ambiente, diz Bolsonaro

Hoje às 17:15 Facebook

Agastado com perguntas sobre o ambiente, o presidente do Brasil sugeriu a um jornalista que comesse menos e disse que ter muitos filhos é sinal de baixo nível de cultural - ele tem cinco, recorde-se.

"Você fala para mim em poluição ambiental. É só você fazer cocó dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também", respondeu o Bolsonaro ao jornalista que, à saída do Palácio do Planalto, o questionou anteontem sobre como conciliar a defesa do ambiente e o crescimento económico.

O presidente brasileiro - acossado interna e externamente pelas sua gestão da Amazónia - mostrou-se visivelmente agastado com a insistência dos jornalistas e voltou a apontar o dedo ao jornal "Folha de S. Paulo", que encara como inimigo. Defendendo a necessidade de planeamento familiar para reduzir a população do Planeta, Bolsonaro explicou que o que disse foi que, perante um crescimento de mais de 70 milhões de pessoas por ano, o mundo "precisa de uma política de planeamento familiar".

"Não é controle não, mas você vai ler na capa da 'Folha' amanhã que eu estou a dizer que tem que haver controle de natalidade", ironizou o chefe de Estado. Na mesma tirada, Bolsonaro afirmou que o número de filhos é proporcionalmente inverso à cultura dos pais, apesar de ele ter cinco. "As pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Mas como regra é isso."