Edifício da CNN evacuado devido a objeto explosivo

Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

O Time Warner Building, edifício onde a cadeia norte-americana CNN está sediada, em Nova Iorque, EUA, foi evacuado, esta quarta-feira, devido à presença de um objeto explosivo.

Os pivôs da CNN Jim Sciutto e Poppy Harlow estavam a conduzir uma entrevista sobre os dispositivos explosivos endereçados às casas de Bill e Hillary Clinton, em Nova Iorque, e do ex-presidente norte-americano Barack Obama, em Washington, quando os alarmes de incêndio do edifício dispararam.

A redação da CNN e todos os outros escritórios do Time Warner Center foram evacuados. As autoridades criaram um perímetro de segurança em torno do local. Jornalistas da CNN publicaram fotos do aparato policial no Twitter.

Segundo a CNN, as autoridades estão a tratar o dispositivo encontrado como um explosivo.