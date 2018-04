Edifício de Pablo Escobar dará lugar a parque em homenagem às vítimas

Hoje às 01:24 Facebook

O edifício Mónaco, em Medellín, que pertenceu ao narcotraficante Pablo Escobar, será demolido para construir um parque em homenagem às vítimas.

A iniciativa, que tinha sido proposta no ano passado, vai acontecer porque o edifício será entregue à polícia, o que vai permitir a sua demolição.

"Esse símbolo de maldade, de ilegalidade, deve ser demolido e lá deve ser construído um parque em homenagem às vítimas" (do narcotráfico), disse Gutiérrez, autarca da cidade.

O edifício, construído no bairro El Poblado, um dos mais luxuosos da cidade, foi residência do líder do cartel de Medellín e da sua família e alvo de um atentado em 1988.

"Nunca vamos negar a nossa história, vamos contá-la como é, do lado das vítimas (...) e recordá-la para que nunca volte a repetir-se", acrescentou o autarca de Medellín.

Pablo Escobar, morto a tiro em 1993, foi um narcotraficante que conquistou fama mundial, tornando-se um dos homens mais ricos do Mundo graças ao tráfico de cocaína, nomeadamente para os Estados Unidos.