Egiptólogo garante saber onde está o túmulo de Cleópatra

O egiptólogo Zahi Hawass disse, durante uma conferência na Universidade de Palermo, em Itália, que sabe onde está o túmulo perdido de Cleópatra.

O egiptólogo, que há anos tenta encontrar os restos mortais de uma das mais importantes mulheres da história da humanidade, assegura ter indícios suficientes que comprovam que o túmulo está no templo de Taposiris Magna, a cerca de 30 quilómetros de Alexandria.

"Está tudo submerso, o que tem condicionado os nossos trabalhos. Assim, a primeira coisa a fazer é drenar a água do local, um trabalho que já estamos a desenvolver. É a fase mais complexa. Mas queremos realizá-la o mais brevemente possível para depois começarmos com as escavações", explicou à audiência.

Mesmo sem revelar as coordenadas exatas do local onde acredita estar sepultada a antiga rainha, Zahi Hawass afirma "ter grandes esperanças de a encontrar em breve".

Segundo algumas teorias, os sacerdotes de Cleópatra, depois desta se ter suicidado, levaram-na, já com o corpo mumificado, para aquele local onde foram sepultadas outras pessoas da realeza.

Ao lado da antiga rainha estará também o corpo de Marco António. "Acredito que os dois estão juntos e que estamos no bom caminho", disse Zahi , segundo explica o "Egipt Today".