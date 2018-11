Egiptólogos encontram oito sarcófagos na necrópole de Dahshour

Hoje às 17:16 Facebook

Uma equipa de arqueólogos a trabalhar junto à pirâmide do Rei Amenemhat II na necrópole real de Dahshur, a cerca de 40 quilómetros do Cairo, descobriram oito sarcófagos.

Mostafa Waziry, chefe do Conselho Supremo de Antiguidade, ao "Egypt Today", explicou que a missão que agora fez a descoberta arrancou no passado mês de agosto. Dentro dos túmulos, os investigadores encontraram oito caixões de calcário, que guardavam múmias cobertas por papelão colorido com a forma de um ser humano.

Aos jornalistas, Waziry disse que três das múmias encontradas, datadas do Período Antigo, que vai desde o ano 3100 a.C até ao ano 30 a.C., estão em bom estado. Os sarcófagos vão agora ser restaurados e posterirmente colocados em museus do país.

Trata-se da segunda importante descoberta em menos de uma semana. No último fim de semana, o governo do Egito anunciou que arqueólogos descobriram um túmulo faraónico do século XIII aC em Luxor com as múmias de um religioso e da mulher.