"El Chapo" pagou suborno de 100 milhões a presidente do México, diz testemunha

Uma testemunha ouvida, esta terça-feira, no julgamento do narcotraficante conhecido como "El Chapo" afirmou que o seu patrão pagou um suborno de cem milhões de dólares ao antigo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Alex Cifuente, um antigo funcionário de Joaqun "El Chapo" Guzman, referiu o pagamento quando era interrogado por um dos advogados do traficante, num tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque. Questionado sobre se teria dito às autoridades norte-americanas, em 2016, que Guzman subornou o presidente, Cifuente confirmou, refere a Reuters: "Sim, está correto".

Anteriormente, um dos advogados do mexicano suspeito de ter dirigido um dos cartéis de droga mais poderosos do mundo já tinha afirmado que o presidente mexicano e o seu antecessor receberam subornos do cartel de Sinaloa. O governo negou as acusações.

Em novembro, na abertura do julgamento de "El Chapo", que decorre em Nova Iorque, o advogado Jeffrey Lichtman afirmou que centenas de milhões de dólares foram transferidos, em nome da organização, por Ismael "El Mayo" Zambada, coacusado no julgamento, mas que está em fuga.