"El Niño" regressa este ano e traz subida das temperaturas na Europa

Hoje às 09:46 Facebook

Twitter

A Organização Mundial da Meteorologia (OMM) anunciou, esta terça-feira, uma probabilidade de 70% de se verificar, este ano, o El Niño, com fenómenos climáticos extremos associados às variações de temperatura na superfície do oceano.

A intensidade destes fenómenos não se pode ainda prever, mas a organização considera que não serão tão graves como os que se passaram em 2015/2016.

"As previsões indicam condições para um episódio de El Niño de intensidade fraca", lê-se num comunicado da OMM, em que se reconhece que, ainda assim, as temperaturas vão ser superiores ao normal em praticamente toda a Ásia e Pacífico, Europa, América do Norte, África, e parte da costa sul-americana.

As consequências serão "notáveis", prevê a organização sobre o El Niño, um fenómeno natural que se verifica no Oceano Pacífico em torno do Equador, que também é influenciado pelas alterações climáticas.

O El Nino (O Menino, assim designado por ocorrer por alturas do Natal) acontece regularmente com um intervalo de tempo entre quatro a sete anos. É desencadeado pelo aquecimento da temperatura das águas à superfície no oceano Pacífico e pode provocar, ao mesmo tempo, chuvas torrenciais numa parte do planeta e secas severas noutras.

Entre setembro e novembro prevê-se que continuem as secas verificadas na Ásia oriental e Pacífico, América Central e Caraíbas.

No resto do mundo não se preveem as chuvas fortes verificadas entre maio e julho.

No início do ano a variante de temperaturas baixas, a "El Niña", fez-se sentir de forma fraca, sem conseguir travar o aumento generalizado das temperaturas que fizeram de 2018 um dos mais quentes de sempre.