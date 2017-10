El País destaca Isaltino: "Presidente corrupto que os portugueses adoram"

Hoje às 10:53 Facebook

Um semana depois das eleições autárquicas portugueses, o diário espanhol "El País" publicou um artigo sobre a vitória de Isaltino Morais, em Oeiras, destacando a pena de prisão que cumpriu antes da reeleição e a surpresa pelos resultados obtidos.

"Os munícipes voltam a votar no presidente que os rouba", pode ler-se no extenso artigo do jornal espanhol. O texto é assinado por Javier Martín del Barrio, correspondente do jornal em Portugal. "Isaltino volta assim ao seu rico município, na costa entre Lisboa e Cascais, de onde nunca teria saído se não fossem os problemas com a justiça", escreve.

Isaltino ganhou as primeiras eleições autárquicas em 1985 e em 2002 juntou-se ao governo de Durão Barroso. Mas esteve pouco tempo como ministro nas cidades, apresentado a demissão do ministério e do seu partido, o PSD, quando foram noticiadas as "contas ocultas na que tinha na Suíça".

"Em 2009, foi condenado a sete anos de prisão, a uma multa de quase meio milhão de euros e à perda do cargo público, acusado de fraude fiscal, abuso de poder, corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais", escreve o jornalista, que não esconde a surpresa pelos 42 % de votos alcançados no dia 1 de outubro: "O presidente corrupto que os portugueses adoram".

O artigo acaba com uma referência a Moçambique, uma "antiga colónia portuguesa". É que o partido que governa o país, a Frelimo, anunciou que os "corruptos do partido não devem ser ostracizados", mas "ressocializados". "Isaltino é o grande ressocializado de Portugal", remata o texto.