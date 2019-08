Elefante maltratada caiu por não aguentar mais

Hoje às 21:10 Facebook

As imagens de Tikiiri, uma elefante com 70 anos que, todas as noites, durante o festival budista Esala Perahera, no Sri Lanka, era obrigada pelos tratadores desfilar, correram mundo, mas há agora uma triste atualização ao estado de saúde.

Apesar de a veterinária garantir que ela está bem, mesmo sendo claro que está esquelética e doente, Tikiiri não aguentou mais e entrou em colpaso, caindo ao chão, revelou a fundação "Save Elephant", que denunciou o caso.

O ministro do Turismo e Ambiente do Sri Lanka confirmou a informação e garantiu que as autoridades do país vão investigar o caso, para perceber como foi possível que um animal doente fosse obrigado a trabalhar. A elefante foi, entretanto, retirada das festividades.

"Por favor, rezem por ela. É muito cansativo para ela andar e trabalhar. No dia em que a conhecemos, o veterinário disse que ela era forte e que estava disposta a andar. Algumas pessoas têm os corações cegos e não se importam com os outros. Olhe para esta pobre menina que caiu. O mundo inteiro pode vê-la. Não podemos simplesmente deixá-la em silêncio. Temos de nos levantar e agir para proteger os outros que ainda sofrem e estão à espera da nossa voz", escreveu a fundação no Facebook.