Eleições na Ucrânia: Um candidato com vontade de rir-se

O atual chefe de Estado da Ucrânia, Petro Poroshenko, não deve achar grande piada, mas a verdade é que, no próximo dia 21, vai enfrentar, na segunda volta das eleições presidenciais, um comediante, Volodymyr Zelensky, que o bateu na ronda inaugural por uma margem assaz confortável (30,24% dos votos contra 15,95%).

Zelensky tem 41 anos e como única experiência governativa o papel numa série de televisão, "Sluha Narodu", na qual interpretou um professor de História que se torna presidente quando um dos alunos o grava a fazer um discurso anticorrupção e o coloca na Internet. Além disso, não será exatamente coincidência que o partido pelo qual concorre se chame Sluha Narodu ("Servo do Povo").

São os mais jovens e os utilizadores das redes sociais que lhe emprestam a imensa popularidade de que desfruta, a que não será alheia a constante crítica de Zelensky ao grau de corrupção que mina a classe política ucraniana.

Nas poucas vezes em que foi entrevistado, o candidato - nascido em Kryvyi Rih -, após admitir que, de facto, não tem experiência política, afirma que tem força e energia suficientes e que está a aprender.

Estudou Direito, mas abandonou uma eventual carreira nas leis após a sedução pela arte cénica. Além dos palcos propriamente ditos, passou por vários concursos de humor.

Paralelamente ao percurso de ator, protagoniza um de empresário, com a produção audiovisual através da Kvartal 95 - programas, séries, filmes e desenhos animados para televisão - a proporcionar-lhe uma fortuna pessoal nada negligenciável.

Parte da qual foi investida em "negócios na Rússia, por meio de produtoras administradas através de companhias "offshore" com sede no Chipre", segundo uma investigação jornalística citada pela cadeia francesa FranceInfo, em janeiro. Inicialmente, Zelensky negou a informação, contudo, viria a desculpar-se e prometeu vender as ações.

Na campanha, prefere movimentar-se nas redes sociais, em detrimento dos debates nos meios de Comunicação Social.

Com um perfil bem mais ocidental do que Poroshenko, defende a ideia de aproximar-se dos Estados Unidos para conseguir a paz e assegura que a Ucrânia necessita de muitas reformas antes de querer ser parte da União Europeia.

Por outro lado, Zelensky está disponível para negociar com a Rússia no contexto do conflito entre o Exército ucraniano e os separatistas pro-russos. "Se me encontrar com Vladimir Putin [presidente russo], dir-lhe-ei que nos devolva os nossos territórios e vou perguntar-lhe que compensação estará disposto a pagar-nos por os ter anexado e por ter apoiado quem participou na escalada de violência que se verifica na Crimeia e em Donbass".