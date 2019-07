"Eles estavam armados", revela vítima de violação em grupo traída por amigo

Hoje às 15:27 Facebook

A jovem de 17 anos que há três anos terá sido vítima de uma violação em grupo prestou, esta segunda-feira, declarações no tribunal de Barcelona. Diz que tem breves recordações daquele dia e que foi intimidada por homens que andavam armados.

A alegada vítima, que, em outubro de 2016, terá sido atacada por seis homens, com idades entre os 19 e 26 anos, e um outro de 30, falou protegida com uma tela, para evitar o contacto visual com os acusados.

A jovem, que na altura dos factos tinha apenas 14, e que se queixa de ter sido violada, explicou que se "sentiu intimidade e atemorizada" pelos sete homens, que a terão atacado sexualmente numa fábrica abandonada em Manresa, um município espanhol, a cerca de 60 quilómetros de Barcelona. "Eles estavam armados e intimidaram-me", afirmou a rapariga.

Trata-se de um dado que até ao momento não era conhecido e que pode agravar as acusações aos sete jovens, que podem passar a ser acusados de um crime de agressão sexual, com recurso a intimidação e violência, ao invés do de abuso sexual, que lhes foi imputado até agora.

No texto da acusação, a procuradora explica que um dos acusados sacou de uma pistola e ameaçou os outros homens presentes no local para que nada contassem do que tinha acontecido. A jovem, no entanto, explica que a arma foi passada entre os vários acusados.

A rapariga conseguiu identificar quatro dos sete acusados como sendo responsáveis pela violação e reconheceu outros dois através das indicações que uma amiga lhe terá dado. Há, ainda, um sétimo acusado de ter presenciado o ataque e que se terá masturbado, em vez de prestar apoio à vítima.

Traída por um amigo e atraída para cilada trágica

Um dos acusados era amigo da vítima e terá mantido relações sexuais com a mesma jovem na semana anterior ao alegado ataque. Por esse motivo, terá confiado no rapaz. Segundo explicou a alegada vítima, foi esse mesmo rapaz que a levou para uma casa abandonada, onde terá sido violada pelos outros acusados.

A jovem disse acreditar que os rapazes terão adulterado a sua bebida. A queixa foi apresentada três dias depois dos alegados crimes.