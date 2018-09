Hoje às 17:20 Facebook

Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, foi filmado a fumar e beber álcool durante a gravação de um podcast.

Durante a gravação do "The Joe Rogan Experience", com o comediante Joe Rogan, que foi publicada esta sexta-feira no YouTube, Elon Musk revelou ter ideias de construir um avião elétrico, sem o uso de combustíveis fósseis, capaz de descolar verticalmente e de voar a velocidades supersónicas.

Conversa vem, conversa vai e Musk e Rogan foram bebendo uísque e fumando uma "mistura de marijuana com tabaco", durante cerca de três horas de entrevista. De referir que a gravação do podcast foi feita no estado da Califórnia, nos EUA, onde o consumo da marijuana é legal.

Ainda houve tempo também para Elon Musk mostrar um lança-chamas que a Tesla lançou no ano passado e que esgotou em pouco tempo.

Elon Musk, nascido na África do Sul em 1971, foi considerado pela revista "Forbes" o 54.º homem mais rico do mundo. Emigrou com 17 anos para o Canadá e mudou-se para os EUA quando foi estudar para a Universidade da Pensilvânia.

Nos últimos tempos, têm sido várias as polémicas que envolvem o nome de Musk. Em julho, durante o salvamento das crianças e treinador presos numa cave na Tailândia, o empresário desenvolveu cápsulas marinhas para ajudar no resgate e foi também notícia por ter chamado um dos mergulhadores de pedófilo.

No mês passado, ao anunciar que a Tesla se iria retirar da bolsa - o que depois foi invertido - o presidente-executivo da empresa indicou que as ações seriam vendidas a 420 dólares. Como 420 é um código associado à canábis, houve logo interpretações de que Musk estaria sob o efeito de drogas durante o anúncio - mais tarde, em entrevista ao "The New York Times", negou que estivesse sob o efeito de marijuana.