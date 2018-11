Embaixador do Reino Unido: "O mais provável é que encontremos uma solução"

Hoje às 21:39 Facebook

Entrevista a Christopher James Sainty, embaixador do Reino Unido em Portugal.

Embaixador do Reino Unido em Portugal desde 1 de outubro, Christopher James Sainty está otimista quanto à possibilidade de o Brexit ocorrer mediante um acordo de saída com a União Europeia (UE).

Entrou como embaixador de um Estado-membro da UE e sairá como embaixador de um país terceiro. Como se sente?

Obviamente não é uma situação normal. Tenho o privilégio de representar o Reino Unido num país com o qual temos a mais antiga aliança do mundo e uma amizade muito profunda. O meu trabalho, fazer o sucesso da saída da UE, é muito mais fácil do que noutros países europeus, devido ao bom entendimento entre os nossos países. O Governo português compreende muito bem a necessidade de chegarmos a acordo no Brexit para assegurar a nossa saída de uma forma bem organizada.

Será necessário prolongar o período transitório?

É uma das opções que os negociadores estão a considerar. Resta uma questão difícil nas negociações - a da fronteira irlandesa. Até agora não foi resolvida, mas há um forte interesse por parte de ambos os lados em resolvê-la e chegar a um acordo global. Estou otimista, vamos encontrar uma solução.

Como resolver?

Com vontade política, bom impulso político e um pouco de imaginação e criatividade por parte dos negociadores seria possível encontrar uma solução que mantenha a fronteira aberta na Irlanda e não mine o acordo de Sexta-Feira Santa. Há uma determinação, tanto britânica como europeia, e também irlandesa, em não pô-lo em perigo. Nas últimas semanas, a distância entre os dois lados nesta questão tão espinhosa e tão difícil tem reduzido muito. Agora, é possível imaginar um compromisso.

Encara um cenário "no deal"?

Não é o mais provável. A saída com um acordo é de muito interesse, tanto dos britânicos como dos europeus. Uma saída sem acordo teria consequências muito negativas em termos económicos e políticos para ambas as partes. Para quem tem experiência em negociação europeia, sempre que existe um forte interesse de ambos os lados em chegar a um acordo, normalmente surge, mesmo nos últimos momentos. O Brexit não é diferente. O cenário mais provável é que encontremos uma solução. Mas obviamente, como qualquer governo responsável, temos de pensar no pior - o cenário de "no deal"

Incluindo a austeridade?

O Governo britânico está a pensar nas possíveis consequências de uma saída sem acordo. Nos últimos meses, temos publicado uma série de notas técnicas dirigidas principalmente às empresas e atores económicos, para que se preparem o melhor possível para essa eventualidade.

Quais são as consequências?

Uma certa perturbação económica é possível. Mas as economias, tanto do Reino Unido como dos seus parceiros europeus, são muito flexíveis e muito resilientes. Após um possível período de interrupção, encontraríamos soluções. O cenário "no deal" não é bom, mas também não é desastroso.

As relações serão redirecionadas para os EUA e o Canadá?

Depende dos termos da saída. Obviamente, o Brexit cria novas oportunidades comerciais no mundo para o Reino Unido, mas a UE é o nosso principal mercado, representando 60% do nosso comércio. Qualquer que seja o desfecho, vai continuar a ser muito importante.

Que direitos vão manter os cidadãos portugueses? E os filhos?

A nossa primeira-ministra, Theresa May, assumiu um compromisso muito forte e muito claro relativamente aos europeus residentes no Reino Unido: podem permanecer com os mesmos direitos. Isso é muito importante. Devemos pensar também nas comunidades britânicas nos países europeus. Em Portugal, por exemplo, há cerca de 150 mil cidadãos britânicos. Também eles têm algumas preocupações relativamente ao futuro. Seria impensável que o Governo português não assumisse um compromisso semelhante.

Quantos anos valerá?

É um compromisso para sempre.

E em relação a quem pretenda emigrar para o Reino Unido?

Essa é outra questão. Depois do Brexit, a livre circulação de pessoas vai acabar e precisaremos de uma nova política de imigração. Tenho a certeza de que no futuro haverá oportunidades para cidadãos europeus irem trabalhar e estudar no Reino Unido, mas não com as mesmas condições.

Diz-se determinado a revitalizar a aliança luso-britânica. O que se propõe conseguir?

Temos uma base muito sólida para uma futura parceria, uma história, uma geografia atlântica e valores importantes partilhados, trabalhamos em estreita colaboração ao nível internacional e o nosso comércio bilateral é muito importante, tal como as nossas comunidades.... O meu principal objetivo é olhar para além do Brexit.

Será recordado como o embaixador para além do Brexit?

É uma expressão mais positiva. O volume de comércio bilateral cresceu quase 50% nos últimos cinco anos e continua a crescer, apesar do Brexit. A balança é muito favorável a Portugal, que exporta duas vezes mais a quantidade de bens e serviços para o Reino Unido do que importa. É mais uma razão pela qual Portugal precisa de um bom acordo do Brexit.

Experiência

Tendo entrado para o serviço diplomático em 1989, Christopher James Sainty era, desde 2015, o diretor do departamento da Europa (Sul) no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.

Modernização

A relação entre Portugal e o Reino Unido pode passar, acredita o novo embaixador britânico em Portugal, por setores mais modernos, como "a tecnologia, serviços digitais, ciências da vida, artes criativas, etc.". Trata-se de despegar do investimento britânico tradicional em Portugal (alimentos, vinhos, têxteis, indústrias tradicionais) sem desvalorizá-lo.