Emigrante morto com um murro por demorar a limpar carro na Rússia

Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Um emigrante foi morto, com um só murro, por um condutor exasperado com a alegada lentidão da limpeza do carro, nos arredores de Moscovo, na Rússia

As imagens das câmaras de vigilância mostram um BMW a entrar numa estação de lavagem de carros aberta 24 horas, durante a madrugada, em Stupino, nos arredores de Moscovo, capital da Rússia.

A dado momento, o homem abeira-se dos empregados, alegadamente exasperado com a lentidão da limpeza. Desfere um murro num dos homens, um emigrante de 39 anos, que caiu de costas desamparado e bateu com a cabeça no chão.

O homem foi levado ao hospital, em estado de coma, mas não sobreviveu. O outro trabalhador também foi agredido, mas não corre risco de vida.

A polícia deteve entretanto o agressor, mas não revelou a identidade do mesmo. Confrontado pelas autoridades, admitiu ter batido no homem.

E que lhe aconteceu, perguntou a polícia. "Morreu", terá respondido, friamente, segundo relatos da imprensa russa.