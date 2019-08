Empregado de mesa morto a tiro por demora no serviço

Hoje às 19:45 Facebook

Um empregado de mesa da pizaria Mistral, nos subúrbios de Paris, França, foi morto a tiro por um cliente que se queixou da demora no serviço. O atraso a entregar uma sandes terá estado na origem do caso, que ocorreu sexta-feira à noite.

Segundo testemunhas, que incluem colegas da vítima no restaurante, o cliente terá ficado impaciente enquanto esperava pela sanduíche que tinha pedido. A certa altura, puxou de uma arma, alvejou o empregado de mesa no ombro e fugiu do local.

A polícia e equipas de emergência médicas foram chamadas ao local, mas não foi possível reanimar o homem, que tinha 28 anos. O caso está ainda a ser investigado pela polícia.

O crime aconteceu em Noisy-le-Grand, um subúrbio que fica cerca de 15 quilómetros a Este do centro de Paris. Esta é uma zona que tem registado um aumento nas taxas de criminalidade.