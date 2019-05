Empresa de carne artificial entra em grande em "Wall Street"

Dina Margato Hoje às 11:28 Facebook

Depois dos leites de soja e de amêndoas, que vieram substituir o leite de proveniência animal, eis que a carne artificial começa a dar sinais de conquista do consumidor. Para já, agrada aos investidores. A empresa "Beyond Meat" entrou esta semana na bolsa de Nova Iorque, situada em Wall Street, com o pé direito.

A empresa vegan que aposta em produtos que imitam carne viu as suas ações triplicarem, durante o dia de ontem, em Wall Street. Começou por apresentar ações por 25 dólares (22,3 euros), em poucas horas aumentaram de valor para 46 dólares (41 euros) e a empresa fechou o dia a atingir os 73 dólares (65 euros) por título. As notícias divulgadas dão conta de que terá aberto o apetite aos investidores.

O ator Leonardo DiCaprio e o empresário Bill Gates, criador da Microsoft e dinamizador de iniciativas pioneiras, figuram entre os seus investidores.

A empresa produz hambúrgueres, salsichas e preparados que simulam carne picada para fazer esparguete à Bolonhesa ou almôndegas. Como "embaixadores" da marca, a empresa está a recorrer a múltiplos desportistas, que, em vídeo, têm vindo a explicar a mais-valia de uma alimentação vegan (sem produtos de origem animal).

O pai do investimento e da empresa, Ethan Brown, começou a sua carreira profissional associado à produção de energia não poluente. Com esta investida, procurou também ir ao encontro das questões ambientais, uma vez que a carne, nomeadamente por causa dos bovinos e da sua expulsão do metano, gera gases de efeito estufa.

Em carta que dirige aos futuros investidores, Ethan Brown valoriza esta preocupação ambiental e acrescenta o facto de o consumo de carne estar associado a alguns tipos de cancro.

Segundo explica, esta carne artificial como que retira o animal do processo de produção de carne, indo buscar diretamente os nutriente aos vegetais. Afinal, os animais alimentam-se de vegetais, explica. Este modo de produção procura ir ao encontro desse princípio.

Para já, todo o dinheiro arrecadado em bolsa vai ser aplicado na pesquisa e abertura de novos centros de produção. A distribuição está ainda confinada aos Estados Unidos.