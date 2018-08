Empresa de recolha de lixo encontra alegado osso de Papa

02 Maio 2018 às 17:43 Facebook

Uma empresa de resíduos britânica encontrou, esta quarta-feira, um pequeno estojo com um fragmento de osso, alegadamente pertencente ao Papa Clemente I, também conhecido como Clemente de Roma, que morreu no ano 99.

A caixa, originalmente selada com lacre de cera vermelha e atada com atilhos cor de vinho, continha um fragmento de osso envolvido por uma redoma de vidro, noticiou o jornal "The Times". Na etiqueta interior, podia ler-se a inscrição "Oss. S Clementis" (o osso de São Clemente, em português).

James Rubin, o dono da empresa de recolha de lixo, a Enviro Waste, disse que encontrou a peça no armazém da companhia, e, depois de uma pesquisa na Internet, descobriu que era uma relíquia religiosa.

"Podem imaginar o nosso espanto quando percebemos que a nossa equipa tinha encontrado um osso que pertenceu a um Papa. Não é o que se espera encontrar no nosso tipo de trabalho", explicou James Rubin, acrescentando que o fragmento "precisa de voltar ao sítio onde pertence, seja um museu ou uma igreja".

Diarmaid MacCulloch, professora de história da igreja da Universidade Inglesa de Oxford, explicou ao jornal que as relíquias proliferaram no século XVI. "Em Roma, descobriram a maioria das catacumbas, uma grande indústria cresceu pegando pedaços de ossos e rotulando-os ", explicou.

De qualquer forma, a especialista disse que é uma relíquia "muito antiga" que poderia ter pertencido a um cristão entre "o segundo e sexto século", mas não pode determinar, ao certo, de quem.