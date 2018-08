Empresa pede desculpa por comboio ter partido 25 segundos mais cedo

JN 17 Maio 2018 às 11:24 Facebook

Twitter

Uma empresa ferroviária no Japão pediu desculpa aos passageiros por um comboio ter partido da estação 25 segundos mais cedo.

"O grande inconveniente que causamos aos nossos clientes foi totalmente indesculpável", reconheceu a empresa no pedido de desculpas aos passageiros.

Em causa esteve a ligação que partiu da estação de Notogawa, na passada sexta-feira (11 de maio). O condutor pensou que a hora prevista da partida era às 07.11 horas em vez do horário atual das 07.12 horas. Só após ter fechado as portas da composição é que deu conta do "erro".

Como não identificou passageiros em espera na plataforma, decidiu arrancar, saindo da estação 25 segundos antes das 07.12 horas. Mas havia quem quisesse seguir naquele comboio e não o tenha conseguido apanhar. Queixaram-se à empresa, que prontamente se desculpou.

Desta vez, o comboio partiu da estação 25 segundos antes da hora prevista depois de, em novembro de 2017, outro comboio também ter partido com 20 segundos de antecedência.

Este rigor em relação aos horários e o pronto reconhecimento por parte da empresa face aos eventuais incómodos causados aos seus passageiros traduzem a exigência inerente à tradição nipónica mas, no Ocidente, são vistas como uma atitude de excesso de zelo. Por isso, não tardaram as reações nas redes sociais.