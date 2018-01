Empresário búlgaro morto a tiro em pleno dia em Sófia

Hoje às 16:20, atualizado às 16:30 Facebook

Um empresário da construção civil e da indústria dos laticínios na Bulgária foi abatido esta segunda-feira, em pleno dia, num bairro rico de Sófia, quando a Bulgária acaba de assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE).

Petar Hristov, 49 anos, proprietário de uma das maiores empresas de laticínios do país, foi atingido a meio da manhã "por sete ou oito balas" quando se encontrava no seu gabinete e morreu no hospital, precisou a polícia.

Os motivos do crime "podem estar relacionados com o seu trabalho, pelo facto de manter diversos interesses na construção civil e indústria alimentar", e ainda nas áreas do turismo e finanças, detalhou o diretor da polícia nacional, Hristo Terziyski.

Os investigadores estavam a tentar determinar se este homicídio está relacionado com um precedente caso penal, acrescentou.

Segundo os 'media' búlgaros, Petar Hristov contribuiu de forma decisiva para o desmantelamento de um bando especializado em raptos durante o primeiro mandato do atual primeiro-ministro Boiko Borissov (2009-2013).

Este atentado ocorre poucos dias antes da inauguração formal, por Borissov, da primeira presidência rotativa búlgara da UE, prevista para quinta-feira em Sófia e na presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Num recente relatório, a Comissão, que acompanha os progressos da Bulgária e da Roménia em matéria judicial desde as suas adesões à União em 2007, considerou que a criminalidade organizada constitui "uma ameaça menor para a estabilidade em comparação com o passado", numa alusão aos assassinatos de homens de negócios e altos responsáveis de instituições públicas que se multiplicaram desde a década de 1990.

Bruxelas revelou, no entanto, que "a luta contra a corrupção constitui o domínio em que a Bulgária registou menos progressos" nos últimos dez anos.

Em meados de dezembro, um alto responsável do fisco búlgaro foi abatido na sua viatura em Sófia.