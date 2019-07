Empresário falido mata-se diante de ministro e governador no Brasil

Hoje às 18:24 Facebook

Um empresário falido do setor de cerâmica cometeu suicídio, esta sexta-feira, com um tiro na cabeça em frente ao governador do Estado brasileiro de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do ministro de Minas e Energia do país, Bento Albuquerque.

O incidente ocorreu durante a abertura de um seminário sobre o mercado de gás natural, em Aracaju, capital do Sergipe.

Segundo vários jornais brasileiros, o empresário Sadi Gitz estava na plateia a acompanhar a cerimónia de abertura do evento, quando se levantou, fez algumas críticas ao governador e disparou de seguida sobre a própria cabeça.

Segundo o jornal "Estadão", a empresa da qual Gitz era proprietário passava por dificuldades financeiras provocadas pela subida no preço do gás, que levou o empresário à falência. Sadi Gitz deixa mulher e cinco filhos.

Numa nota emitida na sequência do suicídio, o Governo do Sergipe lamentou o sucedido e cancelou o evento: "O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento. Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado", escreveu.