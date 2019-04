Empresário português apontado como líder de associação criminosa no Brasil

Hoje às 09:41 Facebook

Um empresário português foi detido durante uma operação anticorrupção no Brasil. Marcos Correia, suspeito de beneficiar milhões de euros, foi entretanto libertado.

Marcos Alexandre Veiga Correia foi detido na sexta-feira durante a operação Afiusas, lançada com o objetivo de combater e desarticular um grupo especializado em fraudes com fundos públicos na Câmara de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, no Brasil.

Em causa as gestões do ex-líder da autarquia, Washington Luiz de Oliveira Gois, entre 2009 e 2016. Segundo a investigação da Polícia Federal, Marcos Correia é uma das seis pessoas suspeitas de pertencer a uma organização criminosa que desviava recursos públicos e lavava dinheiro através de um esquema de contratações milionárias fraudulentas com empresas da área da construção civil.

Marcos Correia, conhecido naquela região como "Português", é apontado pela Polícia Federal como o líder daquela organização criminosa, que atuaria nos bastidores, como representante da Mix Serv e sócio da Scorpena Construções, pode ler-se na edição online do jornal brasileiro "O Povo".

Aquele empresário português venceu 72 licitações de obras durante a gestão de Washington, entre 2009 e 2016. Terá recebido cerca de 104 milhões de reais (cerca de 23 milhões de euros) em recursos públicos, só na câmara de Caucaia, adianta, ainda, aquele jornal. No total, a principal empresa ligada ao processo, movimentou 338 milhões de reais (cerca de 77 milhões de euros) entre janeiro de 2010 e outubro de 2016, acrescenta o "Diário do Nordeste".

No sábado, dia 7, o juiz desembargador Lázaro Gimarães, do Tribunal Federal da 5.ª Região, determinou a libertação de Marcos Correia. Segundo o portal online do jornal online "O Globo", o Justiça brasileira deliberou a libertação do empresário português mediante o pagamento de uma caução, de 10 mil reais, e determinou que deve manter-se afastado dos demais suspeitos e das repartições públicas onde terão ocorridos os factos pelos quais foi investigado e detido.

A operação da Polícia Federal envolveu cerca de 120 agentes, que procederam a 28 buscas e executaram oito mandados de detenção. Há dois empresários, também portugueses, foragidos.