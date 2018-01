Encontrada num hospital jovem desaparecida após presenciar crime em Amesterdão

Hoje às 15:16 Facebook

Twitter

A jovem espanhola que foi dada como desaparecida em Amesterdão, na Holanda, após testemunhar um assassino foi localizada num hospital da capital holandesa.

Sandra Caro, de 24 anos, de férias em Amesterdão, presenciou na sexta-feira, no centro da cidade holandesa, um tiroteio protagonizado por pessoas encapuzadas que fez um morto e dois feridos, que a polícia considera um possível ajuste de contas .

Segundo a Associação SOS desaparecidos, um jovem sofreu um ataque de ansiedade e entrada na hospital da capital holandesa.

"Está bem de saúde e com os pais", informou, este domingo de manhã, o SOS Desaparecidos, através do Twitter.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta manhã, Sara colocou uma mensagem no Facebook a dizer que está bem e que esperava apanhar o avião de regresso a Espanha ao início da tarde.