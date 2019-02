Encontrada tartaruga que se julgava extinta há um século

Hoje às 16:37 Facebook

Uma espécie de tartaruga gigante, que se acreditava estar extinta há mais de 100 anos, foi descoberta nas ilhas Galápagos, no Equador.

A tartaruga gigante, da espécie chelonoidis phantasticus, foi encontrada pelos membros do Parque Nacional das Galápagos e pela organização não-governamental norte-americana Galapagos Conservancy, numa expedição à ilha Fernandina, no domingo. O animal foi levado para um centro de reprodução de tartarugas gigantes na ilha de Santa Cruz, segundo Marcelo Mata, ministro do ambiente do Equador.

A União Internacional para a conservação da Natureza e outros cientistas consideravam esta espécie de tartaruga gigante, também conhecida como Fernandina, criticamente ameaçada ou possivelmente extinta, devido à caça excessiva, visto que a ultima foi encontrada viva em 1906. Porém, esta fêmea adulta foi encontrada e, juntamente com ela, várias pegadas e fezes que indicam a existência de mais tartarugas desta espécie na ilha.

"Como a taxa de extinção de animais é amplamente debatida, encontrar esta espécie deu-nos esperança de que outras espécies estejam também a sobreviver", afirmou Susanna Dinnage, presidente do Animal Planet, citada pelo jornal Daily Mail.

Em 2015, o Equador anunciou a descoberta de uma nova espécie de tartarugas, Santa Cruz, numa outra ilha das Galápagos.

O arquipélago de Galápagos abriga espécies e animais selvagens únicos e foi declarado património mundial da Unesco em 1979. Cientistas acreditam que as tartarugas chegaram pela primeira vez às ilhas Galápagos há dois a três milhões de anos, depois de se deslocarem cerca de 945 mil quilómetros desde a costa sul-americana.