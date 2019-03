Encontradas mortas duas crianças em Valência. Pais são suspeitos

JN Hoje às 19:06, atualizado às 19:28 Facebook

Duas crianças que estavam desaparecidas em Godella, Valência, foram encontradas mortas esta quinta-feira à tarde. Os pais são suspeitos do duplo homicídio.

As crianças, desaparecidas desde quarta-feira, foram encontradas sem vida pela Guardia Civil, avançou o jornal espanhol "El País". Ao fim de várias horas de interrogatório, a mãe das vítimas conduziu os guardas até ao local onde estavam os corpos da menina de cinco meses e do menino de três anos e meio.

O pai das crianças, de nacionalidade belga, disse, no quartel da Guarda Civil de Moncada, que a mulher, natural do município espanhol de Rocafort, tentou afogá-las na quarta-feira à noite depois de uma forte discussão entre o casal, informou o delegado do Governo da Comunidade Valenciana. Juan Carlos Fulgencio acrescentou ainda que, ao longo dos interrogatórios, os pais se contradisseram, incorreram em inconsistências e mostraram pouca vontade de cooperar.

Segundo fontes consultadas pelo "El País", a mãe das vítimas saiu de casa esta quinta-feira de manhã quase sem roupa e ensanguentada, tendo sido encontrada pela Polícia horas depois, escondida num bidão.

De acordo com fontes próximas da investigação, os pais dos menores, de cerca de 30 anos, ambos suspeitos, sofrem de problema psiquiátricos. Face à incapacidade que tinham para tomar conta dos filhos e assegurar-lhes condições de habitação, os serviços sociais tinham já aberto um processo que podia culminar na retirada da custódia dos filhos.

De acordo com o diário espanhol, participaram nas buscas 110 polícias e guardas civis, além de operacionais da Proteção Civil e bombeiros.