Corpos de três alpinistas resgatados após 59 anos enterrados num vulcão

Os corpos mumificados de três alpinistas que desapareceram há 59 anos no vulcão mais alto do México foram recuperados por uma unidade do exército daquele país. Foram encontrados em 2015, mas só agora é que conseguiram resgatá-los.

De acordo com os meios de comunicação locais, os três corpos foram encontrados no vulcão Pico de Orizaba, o ponto mais alto do México, 5610 metros acima do nível do mar, nos estados de Veracruz e Puebla.

Os cadáveres foram encontrados em 2015, mas as tentativas de resgate não tiveram sucesso até à última terça-feira. Os corpos são de Enrique García Romero, na altura com 24 anos, "El Calavera", Juan Espinoza Camargo, 17 anos, e Manuel Campos Pérez, "El Indio Verde", cuja idade não é conhecida pela imprensa local.

A 1 de novembro de 1959, os três alpinistas subiram a montanha com um grupo de 16 pessoas e no dia seguinte dividiram-se em dois grupos que para chegar ao topo do vulcão Pico de Orizaba. No entanto, uma avalanche enterrou quatro dos alpinistas. Na altura, o corpo de um deles, Alberto Rodríguez, foi resgatado.

Na última terça-feira, com a ajuda de um helicóptero, a unidade militar Escuadron 303 conseguiu subir a montanha e resgatar os cadáveres, que serão colocados à disposição da Procuradoria-Geral do Estado para serem realizados testes de ADN para ajudar a identificar os corpos e entregá-los às famílias.

Ao canal de televisão local Foro TV, José Luis Pablo, comandante da equipa de resgate, disse: "Estamos satisfeitos por concluir a nossa missão". As condições climáticas adversas dificultaram a operação com os helicópteros que estavam perto do pico da montanha, mas uma segunda tentativa de recuperação foi bem sucedida.

O caso foi falado a nível internacional em março de 2015, quando um grupo de alpinistas encontrou os corpos mumificados. Luis Espinosa, um alpinista de 81 anos, afirmou que os corpos pertenciam a três dos seus companheiros de escalada que foram enterrados por uma avalanche em 1959.

Os três alpinistas foram os únicos a ser dados como desaparecidos na avalanche e Espinosa diz ter reconhecido uma das camisolas e um anel com as iniciais de um dos colegas.