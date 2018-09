Encontradas valas comuns com 4500 corpos no Ruanda

Hoje às 20:11 Facebook

As autoridades do Ruanda encontraram 26 novas valas comuns, que dizem conter corpos de 5400 vítimas do genocídio de 1994, em que morreram mais de 800 mil pessoas.

Naphtal Ahishakiye, secretário-executivo da organização de sobreviventes do genocídio Ibuka, disse à agência Associated Press que as valas foram encontradas na zona de Kicukiro, na capital, Kigali.

Ahishakiye revelou que a descoberta resultou de uma "dica" de um homem que ouvira falar das sepulturas enquanto criança.

Em abril, outras valas comuns foram descobertas, contendo entre dois a três mil corpos, tendo sido, na altura, consideradas como a descoberta mais significativa em anos naquele país.

De acordo com a AP, muitos ruandeses estão "chocados" e "entristecidos" com o facto de elementos da comunidade se terem mantido, durante tanto tempo, "calados" sobre as valas comuns.

Elementos da Ibuka asseguraram que os corpos terão um "enterro decente".