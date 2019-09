Encontrado corpo de bebé atirado ao rio pelo pai adolescente em Barcelona

Hoje às 19:17, atualizado às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia espanhola localizou o corpo sem vida do bebé atirado pelo pai ao rio Besòs, em Sant Adrià, nos arredores de Barcelona, na Catalunha.

O corpo do bebé, nascido na segunda-feira, foi encontrado pelos cães de busca num canavial daquele curso de água e recuperado pelos Mossos d' Esquadra (a polícia da Catalunha) após o corte das canas.

Chegaram ao fim 72 horas de angústia, que provocaram "grande desgaste físico" nos operacionais que participaram nas buscas, disse a intendente Montse Estruch, dos Mossos d' Esquadra, que chefiou um dispositivo que contou com a ajuda dos Bombeiros, polícia de Sant Adrià de Besòs, Guardia Civil e o Salvamento Marítimo.

Esta sexta-feira, a polícia optou por uma estratégia diferente, centrando-se nos canaviais que cobrem as margens do rio Besòs, junto à localidade de Sant Adrià. As autoridades começaram o dia a cortar canas e juncos na margem ribeirinha, mas só com a ajuda de um cão conseguiram localizar o corpo, esta sexta-feira à tarde.

O bebé foi atirado ao rio ao final da tarde de terça-feira, pelo pai da criança, um jovem de 16 anos, que confessou o crime às autoridades. O juiz decretou que o jovem fosse internado em regime fechado durante seis meses num centro juvenil.

A mãe tem 13 anos e escondeu a gravidez. O casal reservou na segunda-feira um quarto de um hostel em Collblanc de l'Hospitalet, onde a jovem deu à luz. Depois limparam o quarto e deixaram o local como se nada tivesse acontecido.

Saíram com uma mala para Sant Adrià de Besòs, na terça-feira, e à tarde separaram-se. O pai foi visto a atirar a mala para o rio e testemunhas garantem que entrou depois num bar, encharcado e em estado de choque, até os pais chegarem ao local para o levarem a confessar.